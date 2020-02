Jens Ritter leitet nun das Mühlhäuser Berufsschulzentrum

Studiendirektor Jens Ritter ist der neue Leiter der Beruflichen Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises „Johann August Röbling“. Am Donnerstagnachmittag wurde der 48-Jährige ins Amt eingeführt. Er übernimmt die Nachfolge von Peter Ewert, der seit 2011 Schulleiter war und in den Ruhestand geht. Mit 2300 Schülern und 162 Lehrern und Lehramtsanwärtern ist das Berufsschulzentrum in Görmar die größte Berufsbildende Schule Thüringens.

Knut Effler vom Thüringer Bildungsministerium erklärte, die Schule sei nach dem Auswahlverfahren bei Jens Ritter in guten Händen. Im Jahr 2014 habe er den engagierten Lehrer im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Ausbildungsberufs Notfallsanitäter kennengelernt. Gemeinsam habe man die Ausbildung „aus dem Boden gestampft“. Effler sagte, gerne hätte er auch die Glückwünsche des Kultusministers überbracht, doch das sei aus „bekannten Gründen“ nicht möglich, spielte er auf die Regierungskrise im Freistaat an.

Ritters große soziale und fachliche Kompetenz als Lehrer lobte Mühlhausens Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD). Er verwies auf die Bedeutung der Schule für die gesamte Region und die Sicherung der Ausbildungsgänge, die er Ritter als Auftrag mit auf den Weg gebe. Klaus Zunke-Anhalt (CDU) stellte als stellvertretender Landrat die gute Zusammenarbeit zwischen der Berufsschule und dem Unstrut-Hainich-Kreis als dessen Träger heraus.

An den „Studiendirektor“ werde er sich erst gewöhnen müssen, sagte Superintendent Andreas Piontek, der Ritter schon länger kennt. Die Amtsbezeichnung sei aber passend, „weil drin ist, was drauf steht“. „Ich schätze ihn als Menschen, der weiß, was er tut und was er kann“, sagte Piontek, der das Engagement Ritters im sozialen Bereich sowie in der Kirche würdigte. Seit November 2014 ist Ritter Präses des Kirchenkreises Mühlhausen. In diesem Jahr, am 16. Mai 2020, will er sich erneut der Wahl stellen, erklärte er am Donnerstag.

Viele Kollegen Ritters, der aus Niederorschel im Eichsfeld kommt und seit 2003 an den Beruflichen Schulen tätig ist, sowie Vertreter aus Politik, Kirche und Wirtschaft kamen ins Audimax, um dem neuen Schulleiter zu gratulieren und Erfolg zu wünschen. Die Musikalische Umrahmung übernahmen die Mühlhäuser Kulturbund-Swingers.