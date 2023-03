Am Montag stehen die Genossenschaftsmitarbeiter Christine Bienert (links) und Tim Jander am WGM-Blühstreifen in der Verfaillie-Allee von Mühlhausen und schauen nach dem Saatgut.

Jetzt wirds bunt in Mühlhausen: Wohnungsgenossenschaft auf der Suche nach Paten

Mühlhausen. In Mühlhausen werden Paten für Blühstreifen gesucht. Die Wohnungsgenossenschaft hat neben Blumenwiesen gut 400 Stauden gepflanzt. So steht es um das Projekt.

Mehrere Blumenwiesen sind in jüngster Vergangenheit zwischen Mehrfamilienhäusern der Wohnungsgenossenschaft Mühlhausen entstanden. Da, wo früher lediglich Rasen und Unkraut wuchs, blühen jetzt Wiesenblumen wie Margeriten, Witwenblumen, Wiesen-Salbei, Hahnenfuß und Kratzdisteln. Doch damit nicht genug. Um noch mehr Farbenpracht vor der Wohnungstür ihrer Mieter zu etablieren, pflanzte die Genossenschaft zusätzlich Stauden.

„Wir haben mitbekommen, dass das Projekt mit den hergerichteten Blühstreifen gut bei unseren Mietern ankommt“, sagt Christine Bienert von der Wohnungsgenossenschaft Mühlhausen. Vor einiger Zeit sei der Grundstein für die Blumenwiesen zwischen Mietshäusern an der Marcel-Verfaillie-Allee in Mühlhausen gelegt worden. Nach Angaben Bienerts sei dazu die Grasnarbe der Wiese auf mehreren Hundert Quadratmetern entfernt und der Boden kultiviert worden. Frischer Mutterboden wurde aufgebracht, der Samen in den Boden gesetzt. Wenige Wochen später seien die ersten Blüten gesprießt.

Idee stammt von den Mietern

Eine Idee der Mieter, die mithilfe der Genossenschaft umgesetzt wurde. Die Ideengeber führen sie allerdings fort, zupfen Unkraut, schauen nach dem Rechten, hegen und pflegen. „Wir wollten nicht, das sich jeder selbst etwas ansät und haben deshalb in eine etwas größere Fläche investiert. Jetzt hat sie Nutzen für alle“, so die Genossenschaftsmitarbeiterin. Dies stärke auch den Zusammenhalt der Mieter untereinander, sie könnten sich nun gemeinsam an der Blütenpracht erfreuen.

Nach dem Start sind weitere Blühflächen im Mühlhäuser Forstbergviertel dazu gekommen, auch hier kümmern sich die Mieter. Während des Sommers werden die Blumenwiesen durch Mitarbeiter der Genossenschaft gegossen. „Wir sind immer auf der Suche nach Paten, die sich gemeinsam mit uns um die Flächen kümmern“, sagt Christine Bienert.