Joint vor Polizisten geraucht - Drogendealer überführt sich in Mühlhausen praktisch selbst

Mühlhausen In Mühlhausen hat die Polizei einen Drogendealer verhaftet. Der 19-Jährige hatte die Beamten selbst auf sich aufmerksam gemacht.

In Mühlhausen hat sich ein mutmaßlicher Drogendealer praktisch selbst überführt. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, habe der 19-Jährige vor den Augen einer Polizeistreife am Mittwochnachmittag einen Joint geraucht. Als er den Polizisten bemerkte, warf er zwar schnell den Joint weg, war es aber für ihn schon zu spät.

Bei der Kontrolle fanden sich bei ihm über 100 Gramm Marihuana und ein dreistelliger Bargeldbetrag in dealer-typischer Stückelung. Daraufhin habe er auch gleich alles zugegeben. Er wurde vorläufig festgenommen und eine richterlich bestätigte Durchsuchung seiner Wohnung durchgeführt.

Der 19-jährige wurde im Laufe des Donnerstagvormittags wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei Mühlhausen habe die Ermittlungen aufgenommen.

