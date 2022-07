Jubiläum beim Sportverein in Oberdorla: Von Alt-Stars, Fahrten auf dem Hänger und jungen Talenten

Vogtei. Die Vogteier Sportgemeinschaft in Oberdorla wird 140 Jahre alt und begeht das Jubiläum drei Tage lang – vor allen Dingen mit sportlichen Angeboten.

Er verzichtete auf einen langen geschichtlichen Abriss, sondern plauderte aus seiner ganz persönlichen Geschichte bei der Vogteier Sportgemeinschaft Oberdorla (VSG): Mike Schulz ist seit vier Jahren Vorsitzender der VSG, und doch ist seine Geschichte in diesem Verein weitaus länger, reicht 40 Jahre zurück. Damals, mit acht, war er zum Handball gekommen, da hieß der Verein noch Thomas Müntzer (TM) Dorla. Günter Kleinschmidt trainierte die Jungs, die gegen Niederdorla, LGM und ASV Mühlhausen, Schlotheim und Goldbach antreten mussten. Manch herbe Niederlage gab es, Schulz erinnert sich an ein 1:42 in Goldbach, und manch aufregende Fahrt zu den Auswärtsspielen – mit Bus, Bahn, auf Traktor-Hängern.

Als Schulz seinen arbeitsmäßigen Nachwende-Ausflug nach Bayern beendet hatte, kam er zurück zur VSG, die in diesen Jahren, Ende der 1990er/Anfang der 2000er, zu einer Handballhochburg wurde. „Wir waren eine Macht, damals unter Rolf ‘Dixie’ Stollberg“, sagt Schulz. „Auch wenn ich meistens in unserer zweiten Mannschaft gespielt habe: Wenn wir mal bei der ersten dabei sein durften in der vollen Damaschkehalle, da waren wir stolz.“ Die Halle tobte, die Halle schrie, sie feierte große Siege und verteufelte ihre Mannschaft auch nicht, wenn in letzter Sekunde der Sieg noch verschenkt wurde.

Das Team an der Spitze der VSG Oberdorla: Richard Schröder, Nadine Zedler, Matthias Bachmann, Mike Schulz, Thomas Henne, Beate Golebniak und Leandro Augustyn (von links). Foto: Claudia Bachmann

Und die Fans scheuten keine Auswärtsfahrten. Da wurden, alles andere als verkehrssicher, Stühle aus dem Haus Vogtei geholt und im Bus platziert, dass der Fan-Tross noch wachsen konnte. „Es waren wilde Zeiten.“ Und Jörg „Erwin“ Weiß, der Rückraum-Kanonier vergangener Zeiten, kommentierte zum Kommersabend mit Sponsoren und Freunden die Worte des Vorsitzenden mit einem „Es war einfach nur geil.“

Das Handball-Virus grassierte auch unter den jungen Frauen, die nicht nur zuschauten, sondern auch selbst eine Mannschaft gründeten. Dazu zählte auch Schulz‘ Frau Christine. „Wir sind schon eine Handball-Gang“, meint sie und begleitet nun die beiden Söhne Tizian (21) und Benedikt (17) zu den Spielen.

Hoffnung weckt die Nachwuchsarbeit

Doch die Zeiten sind schwer geworden. Die zweite Männermannschaft ist aufgelöst, die erste aus der Landesliga abgestiegen. Dafür boomt es im Nachwuchs. Dem großen Zulauf an Kindern ist es zu verdanken, dass die Mitgliederzahl sich in den vergangenen vier Jahren auf rund 240 verdoppelt hat. Es gibt – je nach Alter – Minis und Super-Minis, eine E-Jugend und eine F-Jugend. Ihre Erfolge zuletzt wecken Hoffnung, in einigen Jahren den Weg zu alter Stärke zu finden. Und natürlich kam in diesem Zusammenhang auch wieder der Wunsch auf nach einer eigenen Halle. In der neuen Saison werden die Mannschaften ihre Heimspiele in Ammern austragen, denn die langjährige Spielstätte an der Damaschkestraße ist wegen eklatanter Mängel geschlossen.

Duell der Generationen auf Rasen

In Erinnerungen schwelgen ließ sich beim Spiel der All Stars gegen eine Mannschaft der aktuellen Generation. Die Torwart-Brüder Marko und Ralf Fritzlar, Tobias Naumann, „Erwin“ Weiß, Michael Liebau und Jens Eichler hängten sich rein wie in besten Zeiten, Klaus Koch wirkte fit und drahtig wie eh und je. Und manch Schmerz in den mittlerweile knarzenden Gelenken war, so wie bei Thomas Golebniak, verflogen, als der Ball über den Rasenplatz gepasst wurde. Genauso verflogen das Versprechen gegenüber der Familie: „Ich lauf nur einmal hin und einmal her, dass ich dabei war, dann ist Schluss.“ Geglaubt hatte daran eh niemand. Dass die Schnelligkeit nicht reichte, um gegen die Jungen zu bestehen, das war Nebensache.

Kinder aktiv bei Benefizlauf

Zum Auftakt des Fest-Wochenendes waren die Grundschüler beim Spendenlauf gefordert. Die meisten Runde lief Leana Kruglow (links). Foto: Matthias Bachmann

Der erste Aufschlag der drei sportlichen Tage gehörte den Kindern und auch der letzte. Zu Beginn hatten die Grundschüler laufend eine Stunde lang ihre Dorfrunden gedreht, der Erlös kommt zur Hälfte dem Kinderhospiz zu, den Rest teilen sich der Förderverein der Grundschule und der Sportverein VSG. Wie viel es ist, steht erst in den nächsten Tagen fest. Zum Abschluss gab es innerhalb der „Sport im Ort“-draußen-Tour Spiel und Spaß für alle ab drei auf dem Anger in Oberdorla.