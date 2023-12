Jubiläum und Visionen: 25 Jahre Berufsschulcampus Unstrut-Hainich

Mühlhausen Am Donnerstag blicken Schulleiter Jens Ritter und Landrat Harald Zanker auf ein Vierteljahrhundert Campus in Mühlhausen zurück. Bemerkenswerte Persönlichkeiten werden geehrt.

„Soll die Welt besser werden, muss sich etwas in den Köpfen der Menschen ändern“, beginnt Jens Ritter, Schulleiter des Berufsschulcampus Unstrut-Hainich“, seine bewegende Rede am Donnerstag. Nachdem die Schulband zusammen mit dem 50-köpfigen Chor John Lennons „Imagine“ trällerte, richtet er wichtige Worte an die zahlreichen Gäste der Einrichtung in der Sondershäuser Landstraße.

Vor genau 25 Jahren wurde der Standort für Berufsschüler errichtet. Ein Tag, an dem nicht nur Ritter zurückblickt, auch Landtags,-und Kreistagsmitglieder, Mitarbeitende der Industrie,- und Handelskammer, Förderer sowie Vertreter der Partnerstandorte in Frankreich und Slowenien und viele mehr, waren an dem Jubiläum vor Ort. Die Berufsschule habe es sich zur Aufgabe gemacht, solide, modern, zukunftsorientiert und international zu denken. Eigenschaften, die nach Ritter vollumfänglich erfüllt wurden.

„Generationen junger Menschen besuchen hier einen von 50 Bildungsgängen. Über 20.000 Abschlüsse wurden bereits überreicht“, gibt der Schulleiter Auskunft. Viele Ehemalige hätten nach ihren Ausbildungen bereits beeindruckende Karrieren hingelegt. Während der vergangenen Jahre wurden die Lehrmethoden immer wieder angepasst und sich auf eine wandelnde Arbeitswelt vorbereitet.

Bunte Vielfalt an Schülern und Lehrern

„Ohne die vielen Unterstützer wäre all das nicht möglich gewesen“, bedankt sich Landrat Harald Zanker, der sich damals aktiv für den Aufbau der Schule einsetzte, und bedankt sich zudem bei bemerkenswerte Persönlichkeiten, die die Schule schon lange unterstützen. Darunter auch Barbara Schwarz, ehrenamtliche Unterstützerin, die laut Ritter die menschlichen Aspekte nie aus den Augen verlor. Auch Birgit Schlösser wurde geehrt. Als Schulsekretärin agiere sie nicht nur als Seelentröster, sondern stehe Schülern sowie Lehrern immer mit Geduld und Tatkraft zur Verfügung.

Der 50-köpfige Chor des Berufsschulstandortes begeisterte mit emotionalen Songs. Foto: Clara Weiland

Dabei hatte sie es stets mit einer bunten Vielfalt an Menschen zu tun, denn mit der Förderung unterschiedlichster Nationalitäten stehe die Schule nicht nur für Chancengleichheit, sondern auch für Teilhabe. „Die Schüler erfüllen uns mit Stolz. Wir wollen auch in den nächsten Jahren eine exzellente Berufsbildung bieten und damit einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaft leisten“, so Ritter.

Auch Zanker blickt auf die ersten Jahre der Schule zurück. Der Aufbau damals sei nicht einfach gewesen, das Geld knapp. „Wir hatten es mit einem dreistelligen Millionenbetrag und einer Industriebrache zu tun“, erinnert sich der Landrat zurück. Trotzdem sei die Errichtung des Campus aus heutiger Sicht eine positive Entscheidung gewesen. „Allerdings weiß ich nicht, ob ich heute nochmal so mutig wäre“, reflektiert er sich selbst.

Sehr emotional wird Zanker auch, als er über alle Unterstützer und Förderer spricht. „Viele Lehrer sind länger als üblich geblieben und haben immer wieder neue Ideen eingebracht“, weiß er. Der Aufwand rentiert sich, immerhin ist der Berufsschulcampus das größte Berufsschulzentrum in Thüringen.

Mit neuem Logo und Förderverein blickt die Einrichtung positiv in die Zukunft. „Wir wollen auch in den nächsten 25 Jahren noch bestehen“, so Zanker. Zum krönenden Abschluss des Tages gab es gegen Nachmittag noch ein Feuerwerk.