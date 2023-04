Jürgen Kerth kommt wieder nach Mühlhausen

Mühlhausen. Die Thüringer Blueslegende Jürgen Kerth spielt wieder einmal in der Reihe Sonntagsbühne in Mühlhausen.

Die Thüringer Blueslegende Jürgen Kerth wird am Samstag, 15. April, wieder einmal in der Reihe Sonntagsbühne in Mühlhausen spielen. Beginn: 20 Uhr auf dem Rathaushof.

Virtuose Gitarren- und Gesangstechnik prägen Kerths bluesgefärbte Rockmusik, die seit mehr als fünf Jahrzehnten begeistert. In Mühlhausen tritt er laut Mitteilung in der klassischen Trio-Besetzung auf: Klampfe, Bass und Schlagzeug.

Der Einlass beginnt um 19 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf für 15 Euro in Mühlhausen im Unikate-Atelier und bei der Honsel-Tankstelle. Auch per E-Mail können unter reservierung@sonntagsbuehne.de Karten bestellt werden. An der Abendkasse kostet der Eintritt 18 Euro.