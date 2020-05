Der Gottesdienst wird am kommenden Sonntag, 17 Uhr, aus der Mühlhäuser Jugendkirche per Livestream übertragen.

Jugendgottesdienst nur online

Ausschließlich online wird der Gottesdienst der Jugendkirche am kommenden Sonntag stattfinden. Unter dem Titel „#systemrelevant?“ kündigt Gemeindepädagoge Mario Lukkari eine Mischung aus Musik, Theater, Gebeten und Video-Gastbeiträgen an. „Alle Interessenten sind herzlich eingeladen, am Smartphone, Tablet oder PC dabei zu sein. Im Jugendgottesdienst werden sich die Mitwirkenden damit auseinandersetzen, wer und was eigentlich systemrelevant ist?“

Der letzte reguläre Jugendgottesdienst fand Ende Februar noch mit Besuchern statt und wurde zusätzlich im Internet übertragen. Wegen der Corona-Beschränkungen haben sich die Jugendlichen des Trägerkreises der Jugendkirche Mühlhausen nun dazu entschlossen, den Gottesdienst am Sonntag, 17. Mai, um 17 Uhr, ausschließlich via Facebook und Youtube zu übertragen, jeweils auf der jeweiligen Seite der Jugendkirche.

Facebook: https://de-de.facebook.com/JugendkircheMHL/