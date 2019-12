Jugendherberge bleibt bis 2022 in Mühlhausen

Die Kreisstadt behält vorläufig ihre Jugendherberge. Der Herbergsverband und die Stadt Mühlhausen, in deren Eigentum sich das Gebäude befindet, haben den Kontrakt bis 2022 verlängert, heißt es vom Thüringer Herbergsverband auf Nachfrage unserer Zeitung.

„Grundsätzlich hat der Landesverband großes Interesse am Fortbestand des Standortes Mühlhausen. Die Aufgabe des Standortes ist aus unserer Sicht derzeit kein Thema“, heißt es von Barbara Einwag, Sprecherin des Landesverbands. Mühlhausen habe als Jugendherbergsort eine nahezu 100-jährige Tradition. „Zur Fortführung und nötigen Investitionen sind wir mit der Stadt im Gespräch.“

Die Mühlhäuser Herberge gehört mit 78 Betten zu den kleineren Häusern im Freistaat Thüringen. Der Herbergsverband sieht dringenden Handlungsbedarf. Eine Kapazität von 130 Betten wünscht er sich seit Jahren. Das Haus – neben Heldrungen die einzige Jugendherberge in Nordthüringen – hat den Herbergsstandard der 1950er- und 1960er-Jahre. Investiert werden muss in Dach und Fassade.

Größere Investitionen in das Gebäude auf dem Tonberg finden sich im städtischen Haushalt indes nicht. „Die Lösung dieses Problems ist kompliziert. Ohne Fördermittel können wir die Herberge nicht sanieren, nicht neu bauen oder erweitern“, sagt Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD). Dennoch wolle man die Herberge auf jeden Fall halten. „Das Thema Jugendherberge ist im Rathaus in den letzten Jahren nicht kalt geworden“, meint Bürgermeisterin Beate Sill (parteilos).

Auch wenn sie einiger Investitionen bedürfe, erhalte sie von den Gästen „herausragende“ Bewertungen. „Herbergsleiter Andreas Reiche besitzt die Fähigkeit, Gäste für seine Stadt zu begeistern. Zusammen mit seiner Frau trägt er durch Gastfreundlichkeit, leckeres Essen, Sauberkeit und tollen Service wesentlich zum Erfolg des Hauses bei“, meint Einwag.

Die Jugendherberge kann in diesem Jahr 6100 Übernachtungen aufweisen und holt so 2750 Gäste in die Stadt. Dabei waren das bei den Gästegruppen zu allererst Gruppen aus Fünft- bis Zehntklässlern (36 Prozent), gefolgt von Familien (24) und Einzelreisenden (12).

Im 5-Jahres-Trend der Übernachtungszahlen stagniert der Wert – bei leicht fallender Tendenz.

2015 – 6211 Übernachtungen

2016 – 6745

2017 – 6294

2018 – 6299

2019 – 6100