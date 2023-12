Jugendliche drehen Filme in Bad Langensalza

Bad Langensalza Die Deutsche Filmakademie arbeitet zusammen mit der Wiebeckschule an neuen Ideen. Entstandene Ergebnisse werden zum Kinofest gezeigt.

Während einige Schüler mit Ton-und Bildaufnahmen beschäftigt sind, entwickelt eine andere Gruppe neue Ideen für Konzepte. Es ist kein normaler Schultag für die Klasse 9r der Wiebeckschule in Bad Langensalza. Denn in dieser Woche dreht sich bei den Jugendlichen alles um das Thema Film.

Das Projekt der Deutschen Filmakademie „spots“, Bündnisse für Filmkultur, Jugend und Demokratie, möchte das kulturelle und soziale Engagement im ländlichen Raum stärken. Die Aktion hat aktuell in Bad Langensalza gestartet. In den nächsten Monaten werden die Wiebeckschule und die Brückenschule Aschara Themen wie „Vielfalt und Mitgestaltung“ in der Praxis erfahren und filmisch bearbeiten.

Rosalie Kammler (links) und Lea Hübel nehmen die Szenen hinter der Kamera auf. Foto: Clara Weiland

Dazu gab es am Montag bereits ein Seminar in der Regelschule in Bad Langensalza von dem Netzwerk für Demokratie und Courage, bei dem die Jugendlichen darüber informiert wurden, wie Inhalte medial aufbereitet werden und welche Rolle Diskriminierung in Filmen spielt.

Brückenschule Aschara sichtet wichtige Filme

Am Mittwoch ist der erste Drehtag für die Klasse. Zwei Gruppen mit je 12 Personen setzen dabei unterschiedliche Ideen um. Am Ende sollen zwei separate Filme entstehen, informiert Robert Schwarz, der zusammen mit Susanne Aßmann für die lokale Projektkoordination zuständig ist. „Die eine Gruppe dreht zum Thema Erwartungen der Erwachsenen an die Kinder, die andere Gruppe beschäftigt sich mit allgemeinen philosophischen Themen“, berichtet er.

Neben der Wiebeckschule sind auch noch das Kino Burgtheater, der Verein ZwischenWelten e.V. sowie der Erprobungsraum Bad Langensalza Kooperationspartner des Projektes der Filmakademie. „Die Schüler machen das ganz fantastisch“, findet Schwarz. Ganz eigenständig kümmern sie sich um die Aufnahmen und entwickeln immer wieder neue Konzepte. Dabei werden sie tatkräftig von den Workshopleitern Mara Atkins und Jack Rath betreut und unterstützt.

Unter der Leitung von Jack Rath entwickeln die Schüler viele unterschiedliche Konzepte für den Filmdreh. Foto: Clara Weiland

Zu Beginn des neuen Jahres werden die Schüler der Brückenschule Aschara dann in einem Kurationsworkshop Filme unter diskriminierungskritischen Aspekten im Kino sichten. Denn zum Abschluss der Projektphase werden die entstandenen Filme im Burghteater zum Kinofest zu sehen sein. Dort sollen dann auch ausgewählte Filme aus dem Kurationsworkshop gezeigt werden. Wann genau das Kinofest stattfindet, steht noch nicht fest, Schwarz rechne aber mit Februar oder März.