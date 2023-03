Jugendliche reißen Kaugummiautomat in Mühlhausen von Hauswand

Mühlhausen. Einen Kaugummiautomaten haben drei Jugendliche in Mühlhausen von einer Hauswand gerissen. Sie konnten zunächst verschwinden, doch ein Zeuge hatte die drei beobachtet.

In Mühlhausen haben drei Täter mit brachialer Gewalt in der Nacht zu Freitag einen Kaugummiautomaten von einer Hauswand in der Brückenstraße gerissen.

Wie die Landespolizeiinspektion Nordhausen berichtet, flüchteten sie zunächst mit dem Automaten. Ein Zeuge, der auf die drei aufmerksam geworden war, rief die Polizei. So konnten die Beamten einen hinreichend polizeibekannten 16-jährigen Jugendlichen in der Nähe des Tatortes festnehmen. Noch in der Nacht klingelten die Polizisten bei der Mutter und gaben den Sohn in deren Obhut.

Die Komplizen des 16-Jährigen sind noch unbekannt, die Ermittlungen laufen. Den geplünderten Automaten fanden die Polizisten ebenfalls nicht unweit des Tatortes.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.