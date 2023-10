Jugendliche versenken Rutsche in der Unstrut – Dieb bricht Gitterbox auf und klaut Mountainbike

Die Meldungen der Polizei für den Unstrut-Hainicht-Kreis.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete sich am Sonntag gegen 15.30 Uhr bei der Polizei in Mühlhausen. Er hatte beobachtet, wie Jugendliche eine rote Rutsche aus dem Kindergarten Am Neuen Ufer mitgenommen und diese in Richtung des Bolzplatzes getragen hatten.

Die Beamten entdeckten die Rutsche in der Unstrut hinter dem Bolzplatz - und wenig später auch die dafür verantwortlichen Jugendlichen. Sie räumten die Tat ein. Die Rutsche konnte an ihren ursprünglichen Platz zurückgebracht werden.

Dieb klaut abgeschlossenes Mountainbike aus Gitterbox

Eine 55-jährige Frau stellte ihr schwarzes Mountainbike des Herstellers Steppenwolf am Sonntag in einer verschlossenen Gitterbox in der Langensalzaer Landstraße am Mühlhäuser Klinikum ab und sicherte es dort zudem mit einem Schloss am Fahrradständer. Ein Unbekannter brach die Gitterbox auf und entwendete das Fahrrad. Zeugenaussagen zufolge soll es sich bei dem Täter um einen Mann gehandelt haben, welcher eine schwarze Kapuze und einen Mundschutz getragen habe. Die Tat ereignete sich laut Polizei gegen 17.30 Uhr. Hinweise unter Telefon 03601/4510.

Männer zerstören Schaufensterscheibe

Ein lauter Knall schreckte Zeugen am Sonntag gegen 13.30 Uhr in Bad Langensalza auf. Ein Zeuge entdeckte, dass die Schaufensterscheibe eines ehemaligen Lebensmittelgeschäftes in der Salzstraße zerstört wurde und informierte daraufhin die Polizei. Die Täter hatten bereits die Flucht ergriffen. Es soll sich um zwei Personen gehandelt haben. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise entgegen.

