Die Polizei sucht nach Einbrechern, die in Mühlhausen eine Kabeltrommel gestohlen haben. (Symbolbild)

Mühlhausen. Unbekannte haben sich widerrechtlich Zutritt zur Baustelle eines ehemaligen Hotels in der Karl-Marx-Straße in Mühlhausen verschafft.

Kabeltrommel von Baustelle in Mühlhausen gestohlen

Wie die Polizei am Montag mitteilte, öffneten der oder die Täter dort gewaltsam eine Kiste und nahmen eine Kabeltrommel im Wert von etwa 100 Euro mit. Hinweise nimmt die Polizei entegegen unter Telefon: 03601/4510.