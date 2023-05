Kalt und feucht: Wie kommt die Landwirtschaft im Unstrut-Hainich-Kreis mit dem April-Wetter klar?

Grabe. Der April 2023 zeigte sich an der privaten Wetterstation in Grabe (Mühlhausen) etwas zu kalt, recht feucht und sonnenscheinnormal. Was macht das mit den landwirtschaftlich genutzten Böden in dieser für die Ernte wichtigen Phase?

Im Frühjahr erwärmt sich die Luft über Südeuropa und Afrika aufgrund der unterschiedlichen Intensität der Sonnenstrahlung schneller als über Nordeuropa und dem Meer. Die Folge: ein großes Temperaturgefälle zwischen Nord und Süd. Da der Unterschied anfangs sehr groß ist und die Lufttemperatur bestrebt ist, sich auszugleichen, kommt es an der Grenze, die sich im April gerade über Mitteleuropa befindet, oft zu einem ständigen Wetterwechsel.

Das Wetter ist geprägt durch Sonnenschein, Bewölkung sowie Regen, Schnee- und Graupelschauer. Dazu kommen teils starke Winde, meist aus nordwestlicher Richtung. Diese Kaltluft trifft auf bereits erwärmte Luftschichten über dem europäischen Festland. Solche Witterungserscheinungen mit ihren Turbulenzen nennt man typisches Aprilwetter. Das Wetterjahr 2023 hat seinen ersten kalten Monat. Mit 7,1 Grad Celsius im Durchschnitt war der vergangene April 1,2 Grad Celsius kälter als das langjährige Mittel. Begonnen hat der Ostermonat mit empfindlicher Kälte. In der ersten Dekade kam es zur Unterbrechung der bereits zwei Wochen bestehenden Vegetation.

Doch die Tagestemperatur steigerte sich im Laufe des Monats, so dass ein durchgängiges Wachstum gewährleistet war. Aufs und Abs formten die Temperaturkurve im zweiten Frühlingsmonat: von eisigen Nächten mit minus 8 Grad Celsius am 5. April bis hin zum wärmsten Tag am 22. mit 24 Grad Celsius.

März und April habenFrühjahrstrockenheit verhindert

Im ersten Hauptwachstumsmonat regnete es 46 Liter pro Quadratmeter. Das waren 28 Prozent mehr Niederschlag als gewöhnt. Vor allem am Anfang und in der Mitte des Monats war die Feuchteversorgung ergiebig. Die Niederschlagsmengen von März und April haben dieses Jahr eine Frühjahrstrockenheit verhindert. Die Bodenwasserverfügbarkeit für die landwirtschaftlichen Kulturen ist derzeit optimal. Dies änderte nichts daran, dass auf vielen Böden in den tieferen Schichten weiterhin noch deutliche Defizite vorherrschen.

Nach der Sonnenscheinarmut vom März erreichte der April mit etwa 140 Stunden annähernd den Erwartungswert. Besonders ergiebig war die Sonnenscheindauer während der ersten zehn Apriltage. Der Wind wehte in diesem Monat schwach, zeitweise mäßig und vereinzelt böig aus westlichen wie auch östlichen Richtungen.

Die Werte von Grabe: 7,1 Grad Celsius Monatstemperatur (langjähriger Schnitt 8,3 Grad), 46 Millimeter Niederschlag (36), 141 Stunden Sonnenschein (147).