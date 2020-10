Kantatengottesdienst in der Mühlhäuser Bachkirche

Mühlhausen. Die Bach-Kantate „Ich will den Kreuzstab gerne tragen“ erklingt am 11. Oktober in Divi Blasii in Mühlhausen.

Zu einem Kantatengottesdienst lädt Kreiskantor Oliver Stechbart am Sonntag, 11. Oktober, in die Bachkirche Divi Blasii in Mühlhausen ein. Beginn ist um 17 Uhr. Laut Stechbart „Ich will den Kreuzstab gerne tragen“ von Johann Sebastian Bach zu hören sein. Diese Solokantate für Bass wird auch Kreuzstabkantate genannt. Am Bass spielt Stephan Heinemann aus Leipzig. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Kollekte gebeten.