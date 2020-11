Die Polleranlagen in Mühlhausen und Bad Langensalza sind in die Jahre gekommen. Die versenkbaren Pfosten sollen die Innenstädte für den Verkehr abriegeln. Das tun sie allerdings in beiden Städten bereits seit Monaten nicht mehr.

In Bad Langensalza gibt es insgesamt fünf Polleranlagen, die mit Druckluft rauf und wieder runter gefahren werden können. Das kann laut Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) mittlerweile nur noch einer –und auch das nicht so richtig. Der Poller in der Rathausstraße, direkt neben der VR-Bank, kann zwar noch hoch fahren, verliert aber kontinuierlich Luft. „Es gab schon Beschwerden von Anwohnern, weil der Kompressor auch nachts ständig nachpumpen musste“, berichtet Reinz. Es mache außerdem wenig Sinn, einen Poller oben zu lassen, während der Rest überhaupt nicht mehr funktioniere und so freie Fahrt in die Innenstadt erlaube. Bad Langensalzas Innenstadt gleiche oft mehr einer Durchfahrtsstraße als einer Fußgängerzone.

Seit seinem Amtsantritt vor etwa zweieinhalb Jahren ärgere sich Reinz bereits über die Anlagen, die in dieser Zeit mehr außer als in Betrieb waren. „Das ist ein Zustand, den ich so nicht mehr akzeptieren kann“, sagt er. Es gehe vor allem um die Sicherheit der Fußgänger, die sich immer wieder vor Autos retten müssen, die die Innenstadt zum Beispiel als Abkürzung nutzen.

Elektrischer Antrieb statt Druckluft

Das Problem: Die Polleranlagen sind alt. So alt, dass es mittlerweile keine Ersatzteile mehr gibt, mit denen man sie reparieren könnte. In der Vergangenheit suchten die Bad Langensalzaer Stadtwerke, die für die Wartung zuständig sind, nach Anlagen mit derselben Technik, die von anderen Städten aussortiert wurden. Die wurden dann ausgeschlachtet um die in Bad Langensalza wieder in Schuss zu bekommen. Nun aber sei Schluss, sagt Matthias Reinz.

Es gebe bereits einen konkreten Plan, nachdem die beiden versenkbaren Poller in der Bornklagengasse und vor dem Schlosse durch herausnehmbare ersetzt würden. Die übrigen drei in der Rathausstraße, in der Mühlhäuser Straße und bei der Marktkirche sollen mit ganz neuer Technik ausgestattet werden. Dabei wolle man von Druckluft auf einen modernen, elektrischen Antrieb umrüsten.

Inzwischen haben viele Menschen Zugriff ohne eine Berechtigung

Die Erneuerung habe auch noch einen positiven Nebeneffekt, sagt Matthias Reinz. Über die Jahre wurden viele Schlüssel, Magnetkarten oder Fernbedienungen für die Anlagen an Anwohner und Geschäftsleute herausgegeben und mittlerweile haben auch andere Menschen Zugriff, die gar keine Berechtigung dazu haben. „Wir haben den Überblick verloren“, sagt Reinz. Mit den neuen Polleranlagen könne man die Zahl der Schlüsselinhaber auf Null setzen und die Regeln für eine Herausgabe verschärfen.

In Mühlhausen ist man da schon einen Schritt weiter. Wie es von der Stadtverwaltung heißt, sind die Mitarbeiter des Bauhofs seit einigen Wochen dabei, die vier Polleranlagen am Untermarkt, in der Hauptmannstraße, in der Stätte und bei der Marienkirche nach und nach zu erneuern. Auch in der Kreisstadt waren die Anlagen über Monate außer Betrieb, weshalb auch hier permanent Autos durch die Fußgängerzone rollten.

25.000 Euro für neue Technik

Deshalb kontrollieren Polizei und Ordnungsamt Autofahrer in der Innenstadt mittlerweile regelmäßig auf Durchfahrtsgenehmigungen. Schon mehrere Verwarnungen wurden laut Verwaltung mündlich und schriftlich erteilt.

Die etwa 20 Jahre alten elektrischen Polleranlagen werden nun durch zeitgemäße Technik ersetzt. Doch nicht nur Altersschwäche, sondern auch Fremdeinwirkung sei Ursache dafür, dass die Anlagen nicht mehr repariert werden konnten. Etwa 25.000 Euro lässt sich die Stadtverwaltung die neuen Poller kosten, die dann auch über moderne Warnsignale, wie zum Beispiel LED-Beleuchtung verfügen.