Karte von Körners einstigem Landwarenhaus ist plötzlich ein Verkaufsschlager

Eine Frau und ein Mädchen sehen neugierig in das große Schaufenster mit Haushaltsgeräten und zu vielleicht anderen raren Dingen. Auch ein kleiner Junge auf dem Motorrad seines Vaters oder größeren Bruders scheint beim Vorbeifahren schnell noch einen Blick auf die Schaufenster des damaligen Landwarenhauses in Körner zu werfen. Die Szenerie befindet sich auf einer 1975 vom Verlag Bild und Heimat Reichenbach herausgegebenen Postkarte. Diese erwies sich jetzt bei einer Internetauktion als wahrer Renner und fand für unglaubliche 100,99 Euro einen neuen Besitzer. Gleich drei Bieter rissen sich um das mehr als trist wirkende dörfliche Motiv aus tiefsten DDR-Zeiten.

Landwarenhaus mit mehreren Fachabteilungen

Auf den zweiten Blick jedoch lässt sich auf der Ansichtskarte mit vielen Details ein ganz besonderes Geschichtskapitel in Sachen sozialistischer Einkaufskultur ablesen. So eiferten die hiesigen Konsum-Genossenschaften in den 1960er-Jahren dem Handel im Westen nach und eröffneten ebenfalls ihre ersten Selbstbedienungsläden.

Unter dem Motto „Alles für das Land“ wurde damals also auch in Körner ein Landwarenhaus mit mehreren Fachabteilungen eingerichtet. Von Lebensmitteln mit eigener Fischwarenabteilung bis hin zu Elektrogeräten und sogar Mopeds reichte zeitweise das Angebot.

Auch das etwa zeitgleich in Hüpstedt etablierte Konsum-Landwarenhaus sorgte einst für entsprechende Resonanz unter der bis dahin nicht unbedingt verwöhnten Kundschaft. Somit konnte manche Familie beispielsweise ihren ersten Fernseher oder Kühlschrank direkt im Dorf erstehen.

Gebäude musste in den 1990ern angerissen werden

Vor den Glanzzeiten als Landwarenhaus für Körner und umliegende Dörfer befand sich in dessen Mauern übrigens einmal die traditionsreiche Gaststätte „Zum Felsenkeller“, wie Rüdiger Meyer erinnert. Nach der Wende war das direkt an der B 249 liegende Gebäude jedoch abbruchreif, so dass an dessen Stelle 1993/94 ein Neubau errichtet wurde. Eigentümer ist heute die Landwirtschaft Körner GmbH, die in dem dazugehörigen Areal zu Jahresanfang das Einkaufszentrum „Körnerhof“ eröffnete. In dem besagten Vordergebäude in der August-Bebel-Straße 20 befinden sich zwei Wohnungen, der Sitz einer Tagespflegeeinrichtung sowie ein Selbstbedienungsschalter der Sparkasse.

Ob die inzwischen historische Ansichtskarte zurück in ihren Heimatort Körner ging oder womöglich in einer Spezialsammlung einen Ehrenplatz fand, war nicht herauszufinden. Ursprüngliche Empfängerin war einst eine junge Dame namens Claudia in Erfurt. Ihr vermeintlicher Verehrer erwähnte auf dem Gruß beiläufig, dass Körner bei einem Feuerwehr-Treffen nur einen schwachen vierten Platz belegt habe.

Auf jeden Fall dürfte der Händler aus Südniedersachsen mit dem dreistelligen Erlös für seine bis dahin nicht erkannte Rarität einen Luftsprung gemacht haben. Denn erfahrungsgemäß bringen es derartige Motive aus Zeiten ostdeutscher Mangelwirtschaft bei Auktionen oder auf Flohmärkten gerade mal so zwischen drei und vielleicht acht Euro.