Kassandra und Rotkäppchen in der Mühlhäuser Bibliothek

Mühlhausen. Zwei hochkarätige Gastspiele stehen in der Bibliothek in St. Jakobi an. Das sind die Gäste.

Das Turmalintheater und der Hamburger Autor, Schauspieler und Ringelnatzpreisträger Achim Amme gastieren in Mühlhausens Bibliothek – trotz des jüngsten Wasserschadens, der auch die Veranstaltungsfläche in Mitleidenschaft zog. Am 14. September unterhält das Turmalintheater mit dem Ein-Personen-Stück „Kassandra“, der autorisierten Bühnenfassung nach Christa Wolf, das Publikum. Unter der Regie von Günter Bauer lässt Schauspielerin Cornelia Gutermann-Bauer in der Figur der Kassandra 3000-jährige Historie lebendig werden. Die Inszenierung thematisiert Ereignisse um den trojanischen Krieg und Kassandras Bemühen, in dieser Zeit zu leben.

Die einst behütete Königstochter deutet die Risse im Bild des Königshauses, fragt sich, was hinter der Fassade vor sich geht und wer ihr geliebter Vater wirklich ist.

Glanzstücke und Denkwürdiges der Brüder Grimm zu erleben

Der 22. September verspricht, mit den Märchenparodien für Erwachsene unter dem Motto „Rotkäppchen & Co.“ kurzweilig amüsant zu werden. Achim Amme präsentiert Glanzstücke und Denkwürdiges der Brüder Grimm, aber auch Neufassungen der Klassiker „Rotkäppchen“ oder „Rumpelstilzchen“ aus den Federn von Janosch, Thaddäus Troll oder Joachim Ringelnatz. Dabei schafft er es, den Texten eine persönliche Note zu geben.

Karten für die beiden Veranstaltungen, die um 19.30 Uhr beginnen, gibt es in der Touristinformation. „Kassandra“: Vorverkauf 9 Euro (ermäßigt 8 Euro); an der Abendkasse 11 Euro (10 Euro). „Rotkäppchen & Co.“: im Vorverkauf: 8 Euro (ermäßigt 7 Euro). An der Abendkasse 9 Euro (ermäßigt 8 Euro).