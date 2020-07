Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Katzendamen suchen ein neues Zuhause

Die beiden etwa zwei Jahre alten Katzendamen Belinda und Bonita wohnen seit Anfang Juli im Mühlhäuser Tierheim. Sie wurden zusammen in Mühlhausen gefunden. Sie waren gut genährt und befanden sich in einem guten Pflegezustand. Trotz Veröffentlichung konnte kein Besitzer ausfindig gemacht werden. Eine passende Vermisstenmeldung liegt ebenfalls nicht vor.

Das Tierheim vermutet, dass hier jemand das Gespräch und Aufnahmekosten umgehen wollte. Nun wünscht sich das Tierheimteam für Belinda und Bonita ein bleibendes Zuhause auf Lebenszeit – gemeinsam selbstverständlich. Es wird vermutet, dass es sich bei den beiden schön gezeichneten silbergrauen Katzen um Geschwistertiere handelt. Im Tierheim wurde die Erfahrung gemacht, dass Belinda und Bonita sehr aneinander hängen.

Trotz ihres jungen Alters haben die beiden Katzen ein ausgeglichenes und entspanntes Wesen. Auch mit Artgenossen verstehen sie sich gut. Beide sind stubenrein und halten sich bisher am liebsten im Katzenzimmer auf. Ob Belinda und Bonita den Freigang nicht kennen oder momentan einfach noch unsicher sind, kann nicht genau beurteilt werden. Eine Vermittlung in eine Wohnungshaltung wäre denkbar, jedoch auch eine kombinierte Haltung mit Freigang in ruhiger Lage.

Belinda und Bonita sind ausgesprochen zutraulich und verschmust. Bestens geeignet für eine tierliebe Familie.

Kontakt zum Tierheim in der Industriestraße 34 in Mühlhausen gibt es unter Telefon: 03601/440711.