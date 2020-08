Katzenfamilie in verschlossenem Karton ausgesetzt – Behörde bittet um Hinweise

Mühlhausen. Unbekannte haben in Mühlhausen eine ganze Katzenfamilie in einem kleinen Karton ausgesetzt. Der Tod der Tiere wurde offenbar in Kauf genommen.

Am Donnerstag wurde in Mühlhausen am Uferweg an der Brücke zum Stephanweg eine Katzenmutter mit ihren zwei Welpen in einem Karton ausgesetzt.

Wie der Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachung des Landratsamtes mitteilte, war der Karton verschlossen und nur mit spärlichen Luftlöchern versehen. Der Tod der Tiere sei wohl in Kauf genommen.

Hinweise zum Tierhalter nimmt das Landratsamt telefonisch unter 03601/802522 oder per E-Mail an veterinaeramt@lrauh.thueringen.de entgegen.

Haltern drohen Strafen

Die Katzenmutter wurde mit ihren zwei Welpen in dem engen Karton ausgesetzt. Foto: Landratsamt Mühlhausen

Der Fachdienst wies erneut auf folgendes hin: „Wer ein Tier aussetzt oder zurücklässt, um sich seiner zu entledigen oder sich der Halter- oder Betreuerpflicht zu entziehen, begeht einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Diese Person muss dann mit einer hohen Geldstrafe und einem unbefristeten Tierhalteverbot rechnen.“

Sterbe ein Tier infolge des Aussetzens oder werde es absichtlich getötet, um sich seiner zu entledigen, so handele es sich dabei sogar um eine Straftat.