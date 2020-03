Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kaufhaus Schwager stellt sich neu auf

Das Kaufhaus Schwager in Bad Langensalza schultert gerade einen der größten Umbauten in seiner Geschichte. Am Mittwoch, 11. März, soll das Modegeschäft am Neumarkt um 9 Uhr dann neu eröffnet werden.

„Zuletzt hatten wir fünf Abteilungen auf 1000 Quadratmeter Fläche, was alles ohne Händchen und Füßchen war“, berichtet Geschäftsführerin Sandra Trapp. Nun habe man sich nach der Nachfrage der Kunde gerichtet und neu aufgestellt. Die Kinderabteilung wurde aus dem Angebot genommen, etwas davor hatte sich das Kaufhaus bereits schon von Spielwaren getrennt. „Nun haben wir Mode für Damen und Herren und den Bereich für Wäsche vergrößert“, sagt Trapp.

Sie sei stolz darauf, dass die Textilkette Schwager der Filiale in Bad Langensalza komplett freie Hand gelassen habe. Denn an den Standorten gebe es unterschiedliche Bedürfnisse. Der Umbau sei auch Herausforderung für die zehn Mitarbeiter im Geschäft, denn nicht ein einziges Modeteil hänge mehr dort, wo es war. Den letzten Schliff soll der Laden am Dienstag, 10. März, bekommen. Daher ist er an diesem Tag geschlossen.

Am Abend des 10. März findet dann eine interne Feier statt. Unter den geladenen Gästen sind unter anderem Stammkunden und Kooperationspartner.