Die in den Herbstferien geplanten Abenteuer der Höngedaer Kindertagesstätte „Abenteuerland“ sind abgesagt. Wie Einrichtungsleiterin Carolin Köhler mitteilt, habe man durch die in Höngeda stark gestiegene Zahl an Corona Neuinfektionen reagieren müssen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Das Gesundheitsamt habe den Kindergarten bisher nicht aufgefordert, Veränderungen vorzunehmen. Laut Kreisverwaltung sei die sprunghafte Steigerung an Infektionen in Höngeda auf die Kirmesfeierlichkeiten Anfang Oktober zurückzuführen. „Die beiden Ferienwochen waren komplett vollgepackt. Wir wollten die Zeit einfach gemeinsam genießen, weg vom Kindergartenalltag. Herbstwanderung samt Rätsel, Besuch auf dem neuen Fahgati-Spielplatz an der Thiemsburg und Kino auf großer Leinwand erleben. Jeden Tag haben wir uns etwas anderes vorgenommen“, sagt Carolin Köhler.

Gut vier Wochen hätten die Erzieherin gemeinsam mit der Leitung an den Ferienaktionen gearbeitet. Allein die Herbstwanderung durch das Dorf, auf der die Kinder verschiedene Dinge hätten sammeln, um beim anschließenden Rätsel darüber berichten zu können, habe viel Zeit in Anspruch genommen. Viele Gespräche mit Eltern, die ihre Unterstützung angeboten haben, und der Regionalbus GmbH, die die Kinder hätte zur Thiemsburg fahren sollen, alles sei jetzt umsonst gewesen, berichtet Köhler. Was bleibt, ist das Spielen im Garten hinter dem Haus. Dies allerdings in getrennten Gruppen zu festen Zeiten. „Es ist einfach ärgerlich, aber die Entscheidung haben wir getroffen, um unsere Einrichtung zu schützen“, sagt die Leiterin.

Es bringe niemanden weiter, wenn Infektionen im Kindergarten auftreten und er deshalb geschlossen werden müsse. Insgesamt 36 Kinder besuchen die Einrichtung in der Höngedaer Friedensstraße. Zwölf Kitaplätze für Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren habe man noch zu vergeben, berichtet die 33 Jahre alte Leiterin.

Bürgermeister Güte in Höngeda: "Warum wird unser Dorf als Corona-Hotspot an den Pranger gestellt?"

Verschärfte Auflagen im Unstrut-Hainich-Kreis