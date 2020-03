In vielen Orten fallen die Osterfeuer in diesem Jahr wegen des Coronavirus aus

Dünwald. Mehrere Veranstaltungen in der Gemeinde Dünwald fallen wegen der Corona-Krise aus.

Keine Osterfeuer in Dünwald

Um die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen und der Allgemeinverfügung des Kreises gerecht zu werden, fallen in der Gemeinde Dünwald Veranstaltungen aus. Ein für Samstag, 21. März, geplanter Vortrag des Eichsfelder Heimat- und Wandervereins findet nicht statt. Abgesagt sind auch das Frühlingskonzert der Gemeinschaftsschule Hüpstedt (3. April) sowie die beiden Osterfeuer in Hüpstedt und Beberstedt. Der Familienbasar und die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Beberstedt am Wochenende wurden ebenfalls gestrichen.