Das Bäumeaufstellen gehört zur Pfingstfest-Tradition in Herbsleben. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Herbsleben. Wegen der Corona-Pandemie müssen das traditionelle Pfingstfest und auch das Bäumeaufstellen in Herbsleben ausfallen.

Keine Pfingstbäume in Herbsleben

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Keine Pfingstbäume in Herbsleben

Weil das traditionelle Pfingstfest in Herbsleben ausfällt, will der Pfingstverein keine Bäume aufstellen. Darüber informierte in der jüngsten Gemeinderatssitzung Arndt Bauer (Freie Wähler), der auch Vorsitzender des Pfingstvereins ist. „Wir bekommen das mit der Abstandsregel nicht hin, auf einem Meter stehen beim Bäumestellen drei Mann“, sagte er.

Zudem gebe es wegen Corona überhaupt keine Sicherheit. „Nicht dass wir alles vorbereiten und müssen es dann doch das Pfingstfest wieder absagen“, erklärte Bauer. Denn allein das Bäumestellen kostete rund 2000 Euro, weil die Preise für Gespanne in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen sind, mit denen die Bäume an ihren Platz gefahren werden.