Kilometerweise Belege für den Mülleimer

Ein Brötchen beim Bäcker, eine Bockwurst beim Fleischer, ein paar Süßigkeiten aus dem Geschäft oder eine Rose aus dem Blumenladen – bei jedem Einkauf gibt es nun einen Beleg dazu. Zum Jahresanfang ist das neue Kassengesetz in Kraft getreten. Es soll Steuerbetrug verhindern. Der Bundesrechnungshof schätzt, dass dem Staat jährlich etwa zehn Milliarden Euro Steuereinnahmen durch nicht registrierte Bargeldumsätze verloren entgehen. Das soll sich ändern. Die Idee: Wenn Kunden den Kassenzettel mitnehmen, ist eine Manipulation für den Händler riskant. Was die Bonpflicht in der Praxis bedeutet, hat sich unserer Zeitung in diesen Tagen im Raum Mühlhausen und Bad Langensalza angesehen.

Bäckermeister Kai Stilzebach hat sich nach dem Jahreswechsel ein paar Tage Pause gegönnt. Seit Montag steht er wieder in der Backstube in der Görmarstraße in Mühlhausen. Zwei weitere Filialen hat der Unternehmer in der Kreisstadt. Viel Vorbereitung auf die neue Regelung habe es wegen seiner modernen Kassen nicht gebraucht. Per Knopfdruck wird mit jedem Kassiervorgang ein Bon ausgedruckt, der dem Kunden gemeinsam mit Ware und Wechselgeld auf den Ladentisch gelegt wird. Die wenigsten nehmen den Zettel mit.

Die 35 Cent, die der Kunde für ein Brötchen bezahlt, werden auf dem Bon quittiert. Foto: Alexander Volkmann

Nach der Verabschiedung des Kassengesetzes 2016, das nun greift, hatte Stilzebach für seine Läden bereits Registrierkassen eingeführt, etwa 20.000 Euro dafür investiert. Die Geräte speichern jeden Vorgang einmal auf internem und einmal auf externem Speicher, erklärt der Bäckermeister. So würden Stornos registriert. Manipulation sei nicht dabei möglich. Außerdem druckt Silzebach jeden Abend einen Tagesbeleg aus und überträgt diesen handschriftlich in ein Kassenbuch. Vier Mal also wird längst jedes Geschäft erfasst. Nun kommen noch die Bons dazu.

Preise für Papierrollen gestiegen

„Im Herbst habe ich Papierrollen nachbestellt“, sagt Stilzebach, „die Preise sind um 25 bis 30 Prozent gestiegen.“ Mit etwa sieben- bis achtmal höherem Papierverbrauch rechnet er. „Und 90 Prozent landen im Mülleimer.“ Was Stilzebach auch ärgert ist, dass viele Unternehmer unter Generalverdacht gestellt würden, Steuerbetrüger zu sein.

Eine Ungerechtigkeit sieht er darin, dass nur Besitzer von Registrierkassen die Bonpflicht erfüllen müssen. Wer bislang keine elektronische Kasse hatte, kann weitermachen wie bisher – mit Kassenbuch und ohne Bon. Das betrifft vor allem Imbissbuden und Marktstände aber auch Einzelhändler und kleine Cafés. Petra Schneider vom Biocafé in Mühlhausen sagt, sie schreibe ihre Bons handschriftlich und führe ein Kassenbuch. Das sei zwar aufwendig, spare aber Papier. Denn das spezielle Thermopapier, das gewährleistet, dass die Bons zehn Jahre lang lesbar sind, sei alles andere als umweltfreundlich.

Eine offene Kasse erspart auch Helga Hamm im Blumengeschäft in der Linsenstraße unnötig ausgedrucktes Papier. „Wer eine Quittung möchte, bekommt die natürlich. Ansonsten wird alles im Kassenbuch dokumentiert.“ Ohnehin würden mittlerweile fast 90 Prozent der Kunden mit Karte zahlen.

Bäckermeister Stilzebach meint: „Statt des Unfugs mit den Bons, hätte man für alle Ladenbetreiber Registrierkassen zur Pflicht machen sollen. Es gibt bezahlbare Systeme.“ Grundsätzlich sei nichts gegen die Absicht zu sagen, Steuerbetrug zu verhindern. Registrierkassen würden zudem die Auswertung im Unternehmen vereinfachen.

Müssen bald alle Kunden den Bon mitnehmen?

Bäckermeister Enrico Esche in seiner Bäckerein in Bad Langensalza. Er sammelt die Kassenbons der Kunden in einem kleinen Eimer. Foto: Daniel Volkmann

Dass sich die Regeln noch verschärfen werden, davon geht Bäckermeister Enrico Esche aus Bad Langensalza aus. Zwei Filialen in der Kurstadt betreibt er. Wohl bald könnten Kunden dazu verpflichtet werden, die Bons mitzunehmen, ahnt er. In Italien ist das bereits seit 1997 vorgeschrieben. Im Umkreis von 100 Meter um das Geschäft muss der Kunde den Bon bei sich tragen und auf Verlangen den Behörden vorzeigen.

In Esches Geschäft ändert sich mit der Bonpflicht aktuell nichts. Ohnehin sei bereits jeder Vorgang als Bon ausgedruckt worden und landete dann im Müll. Nun geht der Zettel vorher über den Ladentisch. „So gut wie kein Kunde nimmt ihn mit“, sagt Esche.

Eine beeindruckende Zahl hat Bäckermeister Lutz Koscielsky aus Treffurt parat, der auch in Mühlhausen und Ammern Filialen betreibt: „80 Kilometer auf dem Rennsteig – so lang wäre die Papierstrecke, wenn man alle Bons, die in Thüringer Bäckereien in einem Jahr ausgedruckt werden müssen, hintereinander legen würde.“

In der Mühlhäuser Bäckerei Mehler werden seit Dienstag Kassenbons gesammelt, die von Kunden nicht mitgenommen wurden. Über 200 Zettel seien es binnen eines Tages gewesen, sagt Andrea Mehler. Anhand der Menge will die Bäckerei das Finanzamt überzeugen, sich von der Bonpflicht befreien zu lassen. Über eine Härtefallregelung ist das möglich.