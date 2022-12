Kinder aus Bad Langensalza basteln für Heimbewohner

Bad Langensalza. Die Aktion „Herzensgeschenke“ soll zum Bad Langensalzaer Weihnachtsmarkt zur Tradition werden. Das steckt dahinter.

Drei Tage lang haben Kinder auf dem Bad Langensalzaer Weihnachtsmarkt gebastelt was das Zeug hält – für sich und für die älteren Menschen in zwei Pflegeheimen der Kur- und Rosenstadt.

Mit der Aktion „Herzensgeschenke“ solle in der Vorweihnachtszeit auch und besonders an die Menschen in den Heimen gedacht werden, sagt Nick Böttner von Zwiwel. Der Verein rief das Projekt zusammen mit der Bad Langensalzaer Stadtverwaltung ins Leben.

Weihnachtlich gestaltete Kerzen, Fenster- und Christbaumschmuck sowie etwa 150 Weihnachtskarten werden nun an die Senioren in der Villa Weiß und im Wohnpark in der Gutenbergstraße verteilt. Die Bastelaktion soll laut Böttner zu einer jährlichen Tradition werden.