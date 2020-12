Kinder basteln für Bewohner von Mühlhäuser Pflegeheimen

Die Händlerinitiative Zurück in die Mitte („ZiM“) und die Brückenapotheke in Mühlhausen laden alle Kinder, ob zuhause oder in der Gruppe im Kindergarten, zu einer Weihnachtsaktion ein. Die Kleinen sollen in der Adventszeit basteln, malen oder einen Brief schreiben für ältere Menschen, die alleine in Pflegeheimen leben und wegen der Coronamaßnahmen gerade keinen Besuch empfangen können, erklärt Anja Sennewald von „ZiM“.

Die schönsten Beiträge können unter Angabe von Name und Alter bis zum 20. Dezember im Zweiradhaus Beyerhaus in der Kilianistraße abgegeben werden. Alle Kinder die sich beteiligen erhalten eine Überraschung, die von der Brückenapotheke gesponsert wird. Anja Sennewald (Foto von links) und Thomas Beyerhaus von „ZiM“ konnten schon die ersten Präsente vom Kindergarten in Horsmar und deren Leiterin Heike Kreddig entgegen nehmen.

Die Geschenke der Kinder sollen dann zu Weihnachten an die Bewohner mehrerer Pflegeheime verteilen werden. „Es soll eine kleine Aufmerksamkeit sein“, sagt Anja Sennewald.

Der Verein „ZiM“ hat in den vergangenen Jahren zum Kindertag, zum Tag der Vereine oder mit dem Lampionumzug in der Vorweihnachtszeit immer wieder gemeinsame Aktionen für Kinder organisiert, das alles ist in diesem Jahr ausgefallen. Die jetzige Aktion soll ein kleiner Ersatz dafür sein.