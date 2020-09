Kinder gestalten Grundstein für neues Seniorenheim in Großengottern

Die Kinder der Kita Sonnenschein in Großengottern verewigten sich mit ihren Händen auf der Holzplatte, die als Grundstein mit einer Zeitkapsel in die Fassade der neuen Seniorenwohngemeinschaft eingelassen werden soll.

Ein etwas anderer Grundstein ist am Mittwochnachmittag in Großengottern gelegt worden. Für die neue Seniorenwohngemeinschaft „An der Waidmühle“ am Ortseingang wurde nicht wie sonst üblich ein einfacher Stein in das Fundament gelegt. Auf einer Holzplatte verewigten sich Kinder der Kita Sonnenschein mit ihren Handabdrücken.