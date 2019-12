Kinderbuchautor setzt Bad Langensalza ein Denkmal

Ein Denkmal der besonderen Art hat Tobias Geibies (44) seiner Geburtsstadt Bad Langensalza gesetzt: Er machte sie, in leicht verfremdeter Form, zum Schauplatz eines Kinderbuchs.

„Mika, Finn und das geheimnisvolle Haus im Wald“ heißt das Werk, das im November erschienen ist. Die beiden Protagonisten erkunden darin während der Sommerferien ein vermeintliches Hexenhaus im Wald, das von einer alten Frau bewohnt wird und das sich immer mehr in sich selbst zusammenzuziehen scheint. Nach und nach freunden sie sich mit ihr an, befreien das Haus dank ihrer Zuneigung von seinem Fluch und enträtseln zugleich ein altes Geheimnis um Mikas Familie.

Autor Tobias Geibies wurde 1975 in Bad Langensalza geboren. Er machte sein Abitur 1993 am Salza-Gymnasium, lernte Bankkaufmann und arbeitet heute in leitender Position für eine Fondsgesellschaft in Frankfurt/Main. Mit seiner Frau und seinem achtjährigen Sohn Mika lebt er in Groß-Zimmern, einer 14.000-Einwohner-Stadt im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg.

Sein erstes Buch dreht sich um Carlo Chamäleon

Die Geschichte um Mika, Finn und ihre Freunde ist bereits sein zweites Werk. „Carlo Chamäleon und die Entdeckung der Freundschaft“ heißt das erste, das vor einem Jahr erschien. Ein Faible für die deutsche Sprache, eigene Geschichten und Gedichte habe er schon immer gehabt, sagte Geibies. Zum Schreiben der Bücher inspiriert hätten ihn aber erst seine Frau und sein Sohn. Für den habe er „etwas Bleibendes schaffen wollen“. Nicht nur zum Vorlesen, sondern auch, weil Kinder Botschaften aus dem Elternmund leichter annehmen könnten, wenn sie in Geschichten verpackt sind.

Ein verhextes Haus spielt in dem illustrierten Buch eine zentrale Rolle. Foto: Tobias Geibies

So hat Carlo, das Chamäleon einige Farb-Schwächen. Im Buch gibt es auch eine Fledermaus, die mangels Sonar manchmal gegen Wände fliegt. „Man soll sich selbst annehmen, mit allen Macken. Alle Menschen sind gut, so wie sie sind. Und manche haben eben besondere Eigenschaften. Man muss sich nicht an die Masse anpassen oder sogar verbiegen“, umreißt Geibies die Philosophie dahinter. Carlo Chamäleon sei für Fünf- bis Achtjährige gedacht, üppig illustriert und zum Vorlesen geeignet.

Nun, da sein Sohn älter werde, gebe es neue Themen, die in seinem neuen Buch mehr in den Fokus rücken: Freundschaft zu anderen Jungen und zu Mädchen, Abenteuer auf eigene Faust, die Liebe und das Verzeihen. Gedacht sei es für Acht- bis Zwölfjährige, die auch schon ein bisschen Grusel vertragen.

Dass der Ort des Geschehens so viele Bezüge zum Bad Langensalza seiner Kindheit hat, sei eine Hommage an die Stadt, die er nach wie vor innig liebe, sagt Geibies: „In der Altstadt geht mir jedesmal das Herz auf.“ Auch wenn er leider nur etwa einmal im Jahr hierherkomme, habe er noch Kontakte zu ehemaligen Mitschülern und Verwandtschaft in Thamsbrück. Salztal heißt die Stadt im Buch, das Hexenhaus entspreche im Inneren dem großelterlichen Haus in der Thamsbrücker Straße, in dem Geibies aufwuchs.

Zuvor wohnte er in der Niederhöfer Straße, wo er sich oft bei Bäcker Esche mit Leckereien versorgte – im Buch gehört die Bäckerstochter Jule zu Mikas Freundeskreis. Dann gibt es vertraut anmutende Straßenbeschreibungen, das Klagetor und eine Wildnis, wo Mika sich inmitten von Knallerbsenträuchern eine Laubhütte baut: „Genau das haben wir als Kinder auch gemacht, da, wo heute der Kurpark ist und es früher wild aussah“, erinnert sich Geibies.

Viele Kindheitserinnerungen eingebaut

Vieles aus seiner Kindheit sei ihm plötzlich wieder eingefallen, als vor einem Jahr die Idee zum zweiten Buch aufkam: „Auf einmal machte es bim, ich hatte das verkrümmte Haus und seine Bewohnerin vor Augen“ und dann seien immer mehr Erinnerungen hochgekommen, die er mit verarbeitet habe. Nur eins scheint nicht zu passen: Die Stadt Salztal liegt am Meer. „Ich liebe das Meer, darum musste das sein“, sagt Geibies.

Und wieder kommen im Buch Figuren mit Unzulänglichkeiten vor, etwa das freundliche, aber einsame Gespenst Shizou, das durch Wände geht, aber an jeder zweiten Mauer hängen bleibt.

Einem Verlag zu finden und in den Buchhandel zu kommen, sei sehr schwer. Gelöst hat er dieses Problem mit der Plattform „Books on Demand“: Die Bücher werden so gedruckt wie sie bestellt werden. Dank ISBN-Nummer können sie überall im Buchhandel, aber auch per Internet bei Amazon bestellt werden. Rund 300 Stück habe er von beiden Werken schon verkauft.

Eine Fortsetzung werde es vielleicht geben, wieder passend zum weiteren Aufwachsen Mikas. Den Anfang dazu habe er schon im Kopf, „aber ich mache mir keinen Druck“, sagt Tobias Geibies.

Tobias Geibies: Mika, Finn und das geheimnisvolle Haus im Wald, mit Bildern von L.is.Art. Books on Demand, Norderstedt, 144 Seiten, 9,99 Euro.