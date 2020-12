Im Kinderland am Mühlhäuser Wendewehr werden derzeit nur wenige Mädchen und Jungen betreut. Erzieherin Irina Gapic hatte am Donnerstag Zeit zum Spielen mit zwei Kindern.

Unstrut-Hainich-Kreis. Die Träger und Einrichtungen in der Region appellieren an die Vernunft der Eltern, den Lockdown zu beachten. Wo es nötig ist, gibt’s Unterstützung.

Am Sonntag stand fest: Die Kindergärten schließen, bieten aber eine Notbetreuung an. Seit Mittwoch wird in Thüringen so verfahren. Nicht ohne Kritik.