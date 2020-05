Im Kindergarten Sankt Elisabeth in Bickenriede sind umfangreiche Baumaßnahmen geplant.

Anrode. Die Behörden fordern den Umbau der Trinkwasseranlage am Kindergarten, damit der Grenzwert für die Legionellenbelastung eingehalten wird.

Kindergarten in Bickenriede droht Schließung

Der Kindergarten in Bickenriede muss dringend saniert werden. Sollten die Baumaßnahmen für die Erweiterung der Kapazitäten sowie der grundlegende Umbau der Trinkwasserleitungen nicht in den kommenden Monaten auf den Weg gebracht werden, droht gar die Schließung der Einrichtung durch die Behörden. Das erklärte Matthias Arendt vom bischöflichen Bauamt des Bistums Erfurt am Dienstagabend während der Gemeinderatssitzung.

Eigentümer des Gebäudes und Träger des Kindergartens ist die katholische Kirchgemeinde St. Georg und Juliana Küllstedt. Demnach hat der Kindergarten Sankt Elisabeth nicht nur ein Platzproblem, das nur gelöst werden muss. Ein Flur soll deshalb zum Spielbereich umgebaut werden. Dafür gibt es bereits eine Planung. Verbunden mit der Nutzung als Spielflur ist allerdings auch ein neues Brandschutzkonzept, das weitere Umbaumaßnahmen und einen neuen Fluchtwegeplan erfordert.

Sollte das nicht umgesetzt werden können, müssten 20 Kinder unter drei Jahren die Einrichtung verlassen, zudem noch vier ältere Kinder. Derzeit hat der Kindergarten eine Kapazität von 83 Plätzen.

Noch dringender scheint jedoch die Auflage der Behörden zu sein, die Trinkwasser-Rohrleitungen zu erneuern. Laut Arendt liege man bei der Belastung durch Legionellen gerade im Grenzbereich, wie die letzte Untersuchung ergeben habe. Grund dafür sei unter anderem ein Konstruktionsfehler an der Anlage, der sich wegen einer Umnutzung von Gebäudeteilen nun deutlicher auswirke. Hier müsse so bald wie möglich gehandelt werden.

Mit etwa 165.000 Euro rechnet das bischöfliche Bauamt, um die Mängel zu beseitigen und damit die Betriebserlaubnis zu sichern. Die Kirchengemeinde als Träger habe aus den Mieteinnahmen der vergangenen Jahre für derart umfangreiche Maßnahmen keine Rücklagen bilden können, sagte Arendt. „Wir können die Sanierungskosten nicht decken.“

Zwar seien 10.000 Euro Fördergelder bereits geflossen, um die Nutzungsfläche zu erweitern, doch für den Rest muss die Gemeinde aufkommen, wenn sie die Kindergartenplätze weiterhin für ihre Einwohner vorhalten will. Jetzt gibt es den Vorschlag, dass der Träger einen entsprechenden Kredit für die Sanierung aufnimmt, den die Gemeinde binnen der kommenden zehn Jahre über eine Miete abzahlt. Allerdings gehe es auch darum, mit einem weiteren Mietzins Rücklagen für künftige Maßnahmen zu bilden, so Arendt. „Wir wollen das transparent handhaben“, sagte er, ließ aber nicht unerwähnt, dass es eine Pflichtaufgabe der Gemeinde Anrode sei, die damit finanziert werde.

Bau der Löschwasserzisternen in Dörna beauftragt

Der Gemeinderat wird sich in den Beratungen zum Haushalt 2020 damit beschäftigen müssen. Den Entwurf dafür hat Bürgermeister Marcel Hentrich (CDU) am Dienstag eingebracht. Zur nächsten Sitzung, die für Ende Mai oder Anfang Juni anberaumt ist, könnte der Haushalt dann verabschiedet werden.

Gemeinsam mit der Fortführung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes ist er Voraussetzung für die Beantragung von Bedarfszuweisungen vom Land, ohne die die Gemeinde nicht auskommt. Nur mit Bedarfszuweisungen wird auch der Bau von zwei Löschwasserzisternen in Dörna möglich sein, für den der Gemeinderat den Auftrag vergab. Etwa 284.000 Euro soll es kosten, die beiden jeweils 112.000 Liter Wasser fassenden Tanks in die Erde zu bringen. Damit sollen die gesetzlichen Vorgaben zum Brandschutz erfüllt werden.

Bei der Haushaltsberatung soll es auch um die Investitionspauschale des Landes gehen, über die die Ortsteile nach jetzigem Plan nicht ganz so frei verfügen können, wie ursprünglich angekündigt. Einen Teil der Mittel, die nach Einwohnerzahlen auf die Ortsteile verteilt sind, hat die Verwaltung im Haushaltsplan für Maßnahmen bereits eingestellt.