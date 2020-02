Das Zirkuszelt war proppevoll. Denn die Eltern, Großeltern und Geschwister wollten den großen Auftritt der Drei- bis Sechsjährigen des Kindergartens Kinderland in Bollstedt sehen.

Bollstedt. Mädchen und Jungen des Bollstedter Thepra-Kindergartens zeigen in der Manege, was sie beim Mitmach-Zirkus „Inakso“ gelernt haben.

Kinderland-Knirpse schnuppern Zirkusluft

Ihren großen Auftritt in der Manege haben die Drei-bis Sechsjährigen des Bollstedter Thepra-Kindergartens Kinderland gemeistert. Am Freitag zeigten sie, was sie beim Mitmach-Zirkus „Inakso“ gelernt haben. „Beim Sommerfest bekamen unsere Kinder vom Thema Zirkus nicht genug“, berichtet Kita-Leiterin Petra Stauch, weshalb der Elternbeirat das Projekt initiierte.