Mühlhausen. Ein Unwetter hat auch am Mühlhäuser Filmpalast Spuren hinterlassen. Deshalb muss nun der Neustart verschoben werden.

Neustart vom Filmpalast verschoben

Wegen der Unwetter in den vergangenen Tagen muss die für den 18. Juni geplante Wiedereröffnung des Filmpalastes Central in Mühlhausen verschoben werden. Wie Theaterleiter Jürgen Deisting informiert, haben die starken Regenfällen und Gewitter auch im Kino Spuren hinterlassen. Derzeit werde mit Hochdruck an der Behebung des entstandenen Schadens gearbeitet.

Einen genauen Termin gibt es laut Deisting noch nicht für die Wiedereröffnung. Er bittet die Menschen, die sich schon auf einen Besuch gefreut haben, noch um etwas Geduld.