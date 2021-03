Elias Baumgartl übernimmt das Läuteamt in Großvargula. Zuvor hatte es Elke Baranowski 15 Jahre lang inne. Sie kümmerte sich außerdem um die Vorbereitung von Gottesdiensten und die Verwaltung des Friedhofes.

Großvargula. Der 15-jährige Elias übernimmt nun das Läuteamt in Großvargula. Die Glocken sollen demnächst teilautomatisiert werden.

Kirchenglocken in Großvargula werden noch per Hand geläutet

Kirchenglocken rufen zum Gebet und zum Gottesdienst, verkünden eine Hochzeit oder eine Geburt und sie teilen mit, wenn jemand im Ort gestorben ist.

Wer sie hört, denkt dabei vermutlich heutzutage nicht mehr an einen Glöckner, der an einem Seil hängt und damit die Glocke im Kirchturm zum Schwingen bringt. Die meisten Geläute werden heutzutage vollautomatisch gesteuert. Tatsächlich aber gibt es in einigen Kirchengemeinden im Unstrut-Hainich-Kreis noch Menschen, die die Kirchenglocken manuell läuten.

In Großvargula wurde das sogenannte Läuteamt jetzt an die jüngere Generation übergeben. Nach etwa 15 Jahren ging Elke Baranowski in den Ruhestand. Jetzt ist der 15-jährige Elias Baumgartl für die drei Glocken der Großvargulaer Kirche St. Jakobi verantwortlich.

Seine Aufgabe ist es nun, jeden Samstagabend die schmale Holztreppe im Kirchturm hinaufzusteigen und den Sonntag einzuläuten. Elias zieht allerdings nicht mehr an einem Seil, sondern dreht an drei Schaltern.

Bestimmte Reihenfolge für bestimmte Anlässe

Dabei muss er darauf achten, die Schalter in der richtigen Reihenfolge zu drehen. Denn der Sonntag wird in Großvargula mit allen drei Glocken eingeläutet: die kleinste beginnt, dann stimmen zuerst die mittlere und dann die große Glocke ein. „Es soll kein Gebimmel sein, sondern zum Gebet rufen“, sagt der zuständige Pfarrer Klemens Müller. Zum Gottesdienst am Sonntag läuten nur die kleine und die mittlere Glocke. Unter der Woche wird nur noch zu besonderen Anlässen geläutet – zum Beispiel vor einer Beerdigung.

Wie die Glocken zu welchem Anlass läuten müssen, ist in der Läuteordnung festgelegt. Sieben verschiedene Varianten können zum Beispiel vom Kirchturm in Großvargula erklingen. „Das ist in jeder Gemeinde anders. Je nachdem, wie viele Glocken eine Kirche hat und wie es in der Läuteordnung festgeschrieben ist“, erklärt Müller.

Bevor Elias aber die Glocken zum Schwingen bringen kann, muss er die Luken auf allen Seiten des Kirchturms öffnen, damit das Geläut auch im ganzen Dorf zu hören ist. „Viele Kirchtürme sind heute mit Schalllamellen ausgestattet. Wir müssen die Türen aber noch selbst öffnen“, sagt Müller. Früher musste man unter den Glocken hindurchkriechen, um an alle Luken zu kommen, erzählt Elke Baranowski. „Irgendwann hat aber jemand lange Stäbe an den Türen befestigt, sodass es heute leichter geht.“ Elke Baranowski war in den vergangenen Jahren nicht nur für das Geläut zuständig. Sie übernahm zudem die Aufgaben des Küsters, bereitete Gottesdienste vor und kümmerte sich um die Verwaltung und Pflege des Friedhofs.

Küster und Friedhofsverwaltergehörten zum Läuteamt

Um das Läuteamt wieder besetzen zu können, wurden die anderen Aufgaben nun auf Mitglieder der Kirchengemeinde verteilt. Es sei heutzutage schwierig, vor allem junge Leute für solch ein Amt zu begeistern, sagt Klemens Müller. Dass sich Elias auf den Aushang des Pfarrers hin meldete, sei ein Glücksfall gewesen. Der 15-Jährige wohnt gegenüber der Kirche und war schon als Kind öfter im Kirchturm, wenn die Glocken läuteten. Dass er nun jeden Samstag und oft auch sonntags Luken öffnen und Knöpfe drehen muss, das mache ihm nichts aus. „Er weiß genau, zu welchem Anlass er welche Kombination läuten muss“, sagt Klemens Müller.

Bald allerdings wird Elias zumindest am Samstagabend nicht mehr auf den Kirchturm steigen müssen. Denn ab April soll das Geläut teilweise automatisiert werden. Dann läuten die Glocken zu den festgelegten Zeiten selbstständig und auch die Luken werden durch Schalllamellen ersetzt.

Das Läuteamt aber wird nicht aussterben. „Es gibt immer noch genügend Anlässe, zu denen die Glocken individuell erklingen müssen“, sagt Klemens Müller. Dann steigt Elias die schmale Holztreppe hinauf und dreht die Schalter.