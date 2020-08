Zu einem Kreativnachmittag für ausländische und deutsche Familien lädt das Bildungszentrum für Frauen am Dienstag, 18. August, 14.30 Uhr, in seine Räume ans Lindenbühl 28/29 in Mühlhausen ein. Kirmesketten und andere Bastelarbeiten sind das Thema, kündigt Carola Albrecht an. Bastelmaterialien werden gestellt.