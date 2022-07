Klassik-Sommerkonzert in Bad Langensalza

Bad Langensalz. Werke von Johann Strauß und Wolfgang Amadeus Mozart erklingen im Friederikenschlösschen.

Das Collegium musicum Bad Langensalza hat in den vergangenen Wochen neue Werke eingeübt, die am Sonntag, 17. Juli, 15 Uhr, im Saal des Friederikenschlösschens in einem Sommerkonzert erklingen. Für das Programm wurden zwei umfangreichere Hauptwerke ausgesucht. Zum einen werden Walzer von Johann Strauss gespielt. Zum anderen steht die Serenade Nr. 3 von Wolfgang Amadeus Mozart auf dem Programm, teilen die Veranstalter mit.

Serenaden sind ursprünglich musikalische Darbietungen, die einer bedeutenden oder zu ehrenden Persönlichkeit zu besonderen Anlässen, meist am Abend dargebracht wurden, oft in kleinerer Besetzung. Der Eintritt beträgt 2,50 Euro.