Klassik-Sommerkonzert in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Beim Sommerkonzert in Bad Langensalza stehen dieses Mal Werke des Kompositionen Joseph Haydn im Mittelpunkt.

Das Collegium musicum Bad Langensalza hat in den vergangenen Wochen neue Werke einstudiert, die am Sonntag, 2. Juli, 15 Uhr, im Saal des Friederiken-Schlösschen in einem Sommerkonzert erklingen sollen.

Dieses Mal stehen Kompositionen von Joseph Haydn (1732-1809) im Mittelpunkt. Er verbrachte den größeren Teil seiner beruflichen Laufbahn als Hofmusiker auf dem Landsitz der wohlhabenden Familie Esterhazy, deren Orchester und Oper er leitete. Dort konnte er seinen eigenen unverwechselbaren Stil entwickeln.

Das Ensemble des Collegium musicum Bad Langensalza spielt einige dieser Stücke, bei denen der Fürst damals selbst musizierte, wie Leiter Gottfried Gille nun in der Konzerteinladung ankündigt.

Tanzmusik steht auf dem Programm

Auch ein Divertimento aus Haydns Wiener Zeit steht auf dem Programm. „Weiterhin spielen wir Tanzmusik, Schreit- und Springtänze, verschiedener Länder in ihrer derben und lauten Art aus dem 16. und 17. Jahrhundert“, so Gille weiter.

Henry Purcell, der von 1659 bis 1695 lebte, war der bedeutendste englische Komponist am Hof in London, bevor Georg Friedrich Händel auf die Insel kam. „Wir bringen eine Chaconne in ihrem zurückhaltenden und hintergründigen Ausdruck zu Gehör.“ Von ganz anderer Art ist die bekannte „Träumerei“ aus den „Kinderszenen“ von Robert Schumann (1810-1856).

Alle Musikfreunde seien zu diesem Konzert herzlich eingeladen.

Sommerkonzert, Collegium musicum Bad Langensalza, Sonntag, 2. Juli, 15 Uhr, Saal des Friederiken-Schlösschens. Der Eintritt beträgt 4 Euro.