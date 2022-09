Kleinere Investitionen am Friedhof in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Die Stadträte segnen Ausgaben für Garage und die Kapelle ab. Doch einen Posten lehnen sie ab.

Verschiedene außerplanmäßige Ausgaben für den Friedhof hat der Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag abgesegnet. Unter anderem wurden 17.000 Euro für eine Garage für Arbeitsmaterial genehmigt sowie knapp 20.000 Euro für die Erneuerung der Bleiglasfenster in der Friedhofskapelle. Abgelehnt wurden Ausgaben in Höhe von 20.000 Euro für Unterhaltungsmaßnahmen. Zuvor müsse das Friedhofskonzept stehen, hieß es.