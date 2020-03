Volkenroda. Jeden Monat werden mehr als tausend Besucher zum Tier- und Bauernmarkt in Volkenroda erwartet. Angebote gibt es rund um Hof und Garten

Kloster Volkenroda startet in Bauernmarkt-Saison

Mehr als 1000 Besucher sind in den vergangenen Jahren regelmäßig einmal im Monat zum Bauernmarkt ans Kloster Volkenroda gekommen. Nun ist die Winterpause beendet. Am Samstag, 7. März, beginnt die neue Saison.

Auf dem Markt werden viele Produkte rund um Hof und Garten angeboten: Haus- und Nutztiere, Obst und Gemüse, Brot und Käse, Kunst und Keramik sowie Arbeitszubehör. „Endlich geht es wieder los in Hof und Garten, und bei uns kann man alles kaufen, was dafür nötig ist“, sagt Ulrike Köhler vom Kloster Volkenroda. Etwa 50 Händler würden erwartet. Es solle aber auch ein Markt der Begegnung sein. Für Familien gebe es viel zu sehen und zu kaufen. Kinder können Tiere unmittelbar erleben, die früher selbstverständlich zu einem Hof gehört haben, wie Hühner, Enten und Gänse. Auch Ziervögel, Kaninchen und Meerschweinchen werden angeboten. Ein Bibelwort auf den Eintrittskarten regt zum Nachdenken an. Während der Marktzeit können Besucher die Klosteranlage besichtigen. Für den Christuspavillon beginnt die Saison jedoch erst Anfang Mai.

Der Tier- und Bauernmarkt wird traditionell von März bis Dezember an jedem ersten Samstag im Monat von 8 bis 12 Uhr veranstaltet. Der Eintritt beträgt 1,50 Euro.