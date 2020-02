Körner beschließt Haushalt: Investitionen überschaubar

Auf seiner ersten Sitzung am Donnerstagabend beschloss der Körnersche Gemeinderat seinen diesjährigen Haushalt sowie die Erhöhung der Kindergartenbeiträge. Eltern müssen für ihre Kinder künftig tiefer in die Tasche greifen. Um 15 Euro steigt der monatliche Eigenanteil der Eltern, mit der Erhöhung von 135 Euro auf 150 Euro ist man in Körner jetzt gleich auf mit Kitas der Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen.

Investiert werde demnach in neue Dienstkleidung für die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr. Der Kindergarten soll auf der Südseite einen Sonnenschutz erhalten, auch ein Geschirrspüler steht für die Einrichtung im Plan. Das gemeindeeigene Gasthaus Nottertal wird mit einer Wasserenthärtungsanlage ausgerüstet, weiter entsteht in diesem Jahr ein überdachter Freisitz. Letztlich will man in Körner die Bushaltestelle in der Ortsmitte sanieren, sie Wandalen zum Opfer gefallen. Ein weiteres Bushäuschen in der Volkenrodaer Straße soll gebaut werden. Auch in die Wohnungen der Gemeinde werde in diesem Jahr investiert, sie sollen malertechnisch auf Vordermann gebracht werden. Außerdem stehe in den kommenden Jahren eine grundhafte Sanierung der Balkone an.

Um die Vergabe der Architektenleistung ohne Gemeinderatsbeschluss durchführen zu können gab der Rat am Donnerstagabend grünes Licht. Investitionen in diesem Jahr: rund 100.000 Euro. Für einen Teil der geplanten Investitionen wolle man Fördergelder beantragen. Insgesamt 130.000 Euro könne man in die Rücklage packen, Parallel würden 99.000 Euro Fehlbetrag aus den letzten beiden Jahre gedeckt. Der Bürgermeister zeigt sich zufrieden. „Erstmals seit 2012 können wir so einen Haushaltsentwurf vorlegen“, sagt Matthias Niebuhr (parteilos). Gründe dafür sieht Niebuhr in der höheren Schlüsselzuweisung vom Land bekommen und das der Wasserunterhaltungszweckverband jetzt Landesaufgabe geworden sei.

Weiter sei die Kreisumlage nicht so hoch wie erwartet. Aus dem Forstwirtschaftsplan der Gemeinde geht hervor, dass aus den über 100 Hektar Wald mit einer Einnahme von rund 6500 Euro zu rechnen ist. „Unser Wald hat es schwer, wir haben reichlich Kahlflächen. In den kommenden Jahren werden wir in die Aufforstung investieren müssen“ sagt Ratsmitglied Bernhard Köhler. Die kaputten Flächen müssten eingezäunt werden, dann habe man zwei Jahre Zeit um zu beobachten ob sich die Natur von selbst, also ohne Neuanpflanzung generiert oder nicht. Dann stünden umfangreiche Neuanpflanzungen an, so sehe es das Waldgesetz vor weiß Bernhard Köhler.