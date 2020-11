Bei einem Unfall in Schlotheim (Unstrut-Hainich-Kreis) sind Mittwochmorgen eine Frau und ein zwölfjähriges Mädchen verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 18-jähriger Polo-Fahrer gegen 7 Uhr auf der Bundesstraße 249 aus Richtung Ebeleben in Richtung Mühlhausen. Als er an der Einmündung zur Landstraße 2096 nach links in Richtung Schlotheim abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Tiguan einer 34-Jährigen.

Die zwölfjährige Mitfahrerin im Polo und die Fahrerin im Tiguan erlitten leichte Verletzungen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

