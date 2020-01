Kommunalaufsicht entscheidet im Streit um Klettstedts Geld

Der Streit um den gesetzlich vorgeschriebenen Auseinandersetzungsvertrag zwischen Bad Langensalza und der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Bad Tennstedt hat die Kommunalaufsicht erreicht. Wie Thomas Frey, Vorsitzender der VG jetzt informierte, werde die VG nicht vom Standpunkt abrücken.

Streitobjekt sind 7500 Euro. Weil Klettstedt zu Jahresbeginn aus der Verwaltungsgemeinschaft ausgetreten und nach Bad Langensalza gewechselt ist, musste der Besitz herausgelöst werden. Dazu gehören auch die Rücklage und das Anlagevermögen der VG, zu denen Klettstedt einst per Umlage beitrug. Der Anteil soll nun an die Stadt Bad Langensalza ausgezahlt werden. Aber die VG-Versammlung weigerte sich. Nicht zuletzt weil die Stadt eine Eingemeindungsprämie in Höhe von zwei Millionen Euro erhielt.

Die Stadt Bad Langensalza billigte den Vertrag und will ebenfalls nicht von ihrer Forderung abrücken. Wie Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) jetzt auf Nachfrage wiederholt sagte, könne die Stadt auf diesen Betrag nicht verzichten. „Wir warten jetzt ab, wie die Kommunalaufsicht entscheidet“, sagt Reinz.

Auf diese Entscheidung wartet auch die VG. Die wiederum erhält vom Land Thüringen übergangsweise eine Kompensationsbeitrag für den Weggang von Klettstedt. 2020 liegt er bei fast 50.000 Euro.