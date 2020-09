Kommunen bekommen Geld für den Sport

Sport fördere das Gemeinschaftsgefühl und trage zur Entwicklung der Persönlichkeit bei, so Landrat Zanker.

Der Unstrut-Hainich-Kreis hat eine finanzielle Zuwendung in Höhe von knapp 240.000 Euro vom Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport erhalten. Das teilte der Landkreis mit. Damit sollen die entgangenen Einnahmen, die den Vereinen wegen des neuen Sportfördergesetzes fehlen, ausgeglichen werden. Die Städte und Gemeinden des Landkreises sollen insgesamt 70 Prozent der Summe erhalten, der Rest geht an den Landkreis selbst. Die Auszahlung erfolgt prozentual nach den in den Kommunen gemeldeten Vereinsmitgliedern. Insgesamt sind im Landkreis 179 Vereine mit knapp 15.500 Mitgliedern aktiv.

Landrat Harald Zanker (SPD) lobte die Initiative und sagte: „Sport fördert das Gemeinschaftsgefühl und muss einen entsprechenenden Stellenwert im Gemeindeleben einnehmen.“