Einen Mix aus klassischer Musik, Jazz und Pop boten die Musiker des Luftwaffenmusikkorps Erfurt am Mittwochabend in der Trinitatis-Kirche in Altengottern. Auf Einladung von Geschichts- und Musiklehrer Matthias Schwarzkopf und Jeremy Schmalz vom Förderverein des Jahn-Gymnasiums Großengottern musizierten ein Holzbläserquintett und ein Saxophonquartett. Das Benefizkonzert zugunsten des Gymnasiums bildete den Abschluss der Festtage zum 30. Jubiläum der Wiedervereinigung. Vorausgegangen waren ein Festakt am Montag und eine Ausstellung.