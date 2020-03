Konzert in Mühlhausen: Bach und Pink Floyd verbunden

Unter dem Motto „Classic Meets Rock – Jung trifft Alt!“ sorgten die Eichsfelder Musikschule und die Bluesrock-Band „TM6“ für Erstaunen und Begeisterung. Die Musiker hatten gemeinsam ein Programm auf die Beine gestellt, welches ein musikalisches Erleben der besonderen Art mit einem breiten musikalischen Spektrum bot. So wurden Stücke von Johann Sebastian Bach und Schostakowitsch mit den modernen Kompositionen und bekannten Songs unter anderem von Jethro Tull, den Rolling Stones, Janis Joplin oder Pink Floyd sowie Filmmusik oder eigenen Songs im Sound der Band „TM6“ verbunden. Hinter der Gruppe steht Thomas Müller, ein Urgestein des Rocks. Seit 50 Jahren steht er auf der Bühne und ist als Vollblutmusiker Mitglied im Förderverein der Eichsfelder Musikschule in Leinfelde. Er kam 2018 auf die Idee für das Projekt.

Für den Rotary-Club Obereichsfeld und dessen Präsidenten Norbert Breitenstein ist das Grund genug, an den erfolgreichen Auftakt anzuknüpfen und in diesem Jahr mit einem gemeinsamen Konzert nach Mühlhausen zu kommen. Das Benefizkonzert findet am Sonntag, 29. März, 16 Uhr, im Großen Saal des Puschkinhauses Mühlhausen statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Förderung der Musikschüler wird gebeten.