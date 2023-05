In der Bergkirche St. Stephani in Bad Langensalza gibt es wieder ein besonderes Konzert.

Konzert mit Gästen in der Bergkirche in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Trompeter, Posaunisten und Hornisten aus Bad Langensalza haben zusammen mit Erfurter, Nägelstedter und Neunheilinger Gästen ein unterhaltsames Konzertprogramm auf die Beine gestellt.

Die evangelische Kirchengemeinde lädt am Sonntag, 14. Mai, in Bad Langensalza zu einem Konzert ein. Beginn ist um 15 Uhr in die Bergkirche, der Eintritt ist frei.

Trompeter, Posaunisten und Hornisten aus der Kur- und Rosenstadt haben zusammen mit Erfurter, Nägelstedter und Neunheilinger Gästen für das Publikum ein Programm mit anspruchsvollen Kompositionen der Klassiker, modernen Arrangements, Orgelmusik und auch guter Unterhaltung vorbereitet. Der Bogen spannt sich von Händels Feuerwerksmusik, über einen lyrischen Gesang von Fanny Hensel bis zum populären Bestseller, teilt Bad Langensalzas Kantor Albrecht Lobenstein mit.