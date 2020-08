Das Clarinet & Friends-Festival wird in der Kulturstätte Schwanenteich stattfinden. Im Bild sind Helmut Eisel und Sebastian Voltz bei einem Auftritt in der Rathaushalle Mühlhausen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Konzertreihe wird an den Mühlhäuser Schwanenteich verlegt

Das Festival „Clarinet & Friends“ in Mühlhausen wird in die Kulturstätte Schwanenteich verlegt. Darüber informieren die Veranstalter. Dort finden pro Konzert 100 Zuhörer Platz mit ausreichend Sicherheitsabstand. Auch alle Workshops des Festivals finden in der Kulturstätte statt. Dort könnten 25 Personen gefahrlos gemeinsam musizieren, heißt es. Folgende Konzerte sind geplant: 8. Oktober, 20 Uhr, Klezmer im Elfenpalast; 9. Oktober, 20 Uhr, Kozma Orkestar; 10. Oktober, 20 Uhr, Wildes Holz; 11. Oktober, 17 Uhr, Get Together, Play Together.