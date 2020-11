Seit Dienstag können Mühlhäuser und Gäste in der Innenstadt kostenlos im Internet surfen. Möglich machen das 20 Hotspots, die im Auftrag der Stadtverwaltung installiert wurden.

In den zentralen Einkaufsstraßen, also entlang des Steinwegs und in der Linsenstraße, sowie an wichtigen touristischen Punkten, wie Frauentor, Kornmarkt und Untermarkt, sorgen die Sender, sogenannte Access-Points, für ein flächendeckendes W-Lan-Netz. Auch das Kulturhistorische Museum, die Kornmarkt- und die Marienkirche wurden berücksichtigt, sagt Ann-Kristin Zabel von der Wirtschaftsförderung.

Mühlhausen rangiere damit deutlich vor anderen Thüringer Städten, erläutert Sven Wiedenhöft vom Anbieter Thüringer Netkom. Das Netz hat eine Bandbreite von bis zu 100 M/Bit pro Sekunde, je nachdem wie viele Menschen sich gerade eingewählt haben. Das öffentliche Netz ist vorerst zwischen 8 und 20 Uhr in Betrieb.

So geht’s: Wer das W-Lan am Smartphone, Tablet oder Laptop in den Bereichen aktiviert, muss das Netz „FreeWifi-Muehlhausen“ wählen. Nach einem Häkchen zur Bestätigung der Nutzungsbedingungen kann man surfen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Nachdem die Stadt vor gut einem Jahr mögliche Standorte avisiert hatte, setzte Planer Frank Wender aus Mühlhausen das Projekt technisch um. Auch an einigen Privatgebäuden wurden Sender installiert. Die meisten befinden sich jedoch an öffentlichen Gebäuden. Absprachen gab es mit dem Denkmalschutz, viele der Anlagen sind nahezu unsichtbar an den Fassaden angebracht. 48.000 Euro hat die Stadt in das Projekt investiert, weitere 43.000 Euro kamen von der Thüringer Aufbaubank als Förderung.

Zum einen werde damit die Innenstadt als Einkaufsmeile attraktiver, zum anderen erwarteten Touristen heutzutage kostenloses Internet als Selbstverständlichkeit, sagt Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD). Deshalb sollen über das Förderprogramm „WiFi4EU“ demnächst weitere Hotspots rund um den Schwanenteich an der Kulturstätte installiert werden.