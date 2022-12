Krauses Podcast spendiert Geld für zwei Projekte in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Schulsportkoordinator will mit seiner Podcastreihe in der Region Gutes tun.

Wie bei seiner Talkshow „Höchstpersönlich“ will Hardy Krause auch mit seiner Podcast-Reihe „Two of us“ in der Region Gutes tun. Im aktuellen Podcast plaudert er mit seiner Tochter Karolin über den Sinn von Weihnachten und versucht, das Jahr Revue passieren zu lassen. „Die Weihnachtszeit ist auch immer die Zeit, etwas Gutes zu tun. Dank der Hilfe von Stephan Swaczyna und seinem Lebensmittelmarkt gehen 1000 Euro an zwei wohltätige Einrichtungen“, so Krause – je zur Hälfte an die Tafel Bad Langensalza und den Verein „Grow my tree“, der 440 Bäume pflanzen lassen will.

Im Sommer hatte die Talkrunde nach der Corona-Pause eine Neuauflage erlebt – mit CDU-Politiker Wolfgang Bosbach, Ex-Biathlon-Olympiasieger Peter Sendel und Lisa Schubach, der Falknerin vom Rennsteig.