Kreative Auszeit für Frauen im Kloster Volkenroda

Volkenroda. Das Seminar im Kloster Volkenroda wurde von Frauen für Frauen entwickelt.

Einfach mal herunterfahren, abschalten vom stressigen Alltag. Das ist nun bei einem Workshop im Kloster Volkenroda möglich. Einen besonderen Tag für Frauen gibt es dort am kommenden Samstag, 17. Juni. In der Zeit von 9.30 bis 17 Uhr wird ein buntes Tagesprogramm geboten.

Diese kleine Auszeit, so heißt es in einer Mitteilung des Klosters, steht unter dem Motto „Entdecke den Schatz in dir“. Das Seminar sei von einem kleinen Team von Frauen für Frauen mit viel Herzblut organisiert worden.

Unter anderen erwarten die Besucherinnen nach ihrer Ankunft anregende Impulse mit Interaktionen untereinander, eine Erlebnis- und Kreativzeit mit Zeichnen und Tanzen sowie eine Kleidertauschbörse.

Auch für das leibliche Wohl sei gesorgt – mit einem leckeren Mittagsessen und einer Kaffeepause am Nachmittag, bei der es auch selbst gebackenen Kuchen gibt.

Eingeladen sind Interessierte – allein oder mit Freundin(nen) im Schlepptau. Eine Kinderbetreuung für Kinder ab vier Jahren ist möglich. Der Eintritt zum Workshop kostet 40 Euro, inklusive Programm und Verpflegung.

Anmeldungen sind noch bis zum Donnerstag, 15. Juni, möglich unter der E-Mail: info@kloster-volkenroda.de.