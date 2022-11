Kriminalpolizei fahndet in Mühlhausen mit Fotos nach Unbekanntem

Mühlhausen. Der Inhalt eines Schreibens in einem Mühlhäuser Briefkasten beschäftigt die Kriminalpolizei. Mit zwei veröffentlichten Fotos wird nach dem mutmaßlichen Urheber gefahndet.

Bei der Fahndung nach einem Unbekannten bittet die Polizei um Mithilfe. Den Angaben zufolge soll der Mann am Freitag, dem 9. September 2022, gegen 10.30 Uhr in Mühlhausen eine Nachricht in einen Briefkasten an der Linsenstraße geworfen haben. Aufgrund des Inhaltes dieser Nachricht, sei durch die zuständige Kriminalpolizei eine Strafanzeige gestellt und entsprechende Ermittlungen aufgenommen worden.

Die Polizei hat zwei Bilder des Gesuchten veröffentlicht. Wer erkennt den abgebildeten Mann und kann Hinweise zu dessen Identität und Aufenthaltsort geben? Wer hat das Einwerfen der Nachricht beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601 / 4510 entgegen.

